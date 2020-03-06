Политика Денис Шмыгаль детально пояснил, в каком случае подаст в отставку

2020-03-06 18:28 75

Премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев. 

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль в эфире украинского телеканала.

Также у него спросили, в каких случаях он может отказать президенту Украины.

"Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ", - отметил премьер.

Ранее Шмыгаль также заявил, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Но позже  объяснил слова о подаче воды в Крым. Водоснабжение полуострова возможно только после его возвращения в состав Украины, подчеркнул премьер. По его словам, этот важный тезис потерялся в формате ток-шоу.

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