Денис Шмыгаль детально пояснил, в каком случае подаст в отставку

Премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев.
"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль в эфире украинского телеканала.
Также у него спросили, в каких случаях он может отказать президенту Украины.
"Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ", - отметил премьер.
Ранее Шмыгаль также заявил, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Но позже объяснил слова о подаче воды в Крым. Водоснабжение полуострова возможно только после его возвращения в состав Украины, подчеркнул премьер. По его словам, этот важный тезис потерялся в формате ток-шоу.