Экономика Экономика РФ на грани полного краха - цены на нефть упали до уровня 2004 года

2020-03-09 15:12 90

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. Они отметили, что к падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.

В свою очередь Goldman Sachs полагает, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Он считает, что производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Напомним, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть, до 31,44 доллара за баррель. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году. Это произошло после выхода России из сделки ОПЕК+. Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.

Ранее стало известно, что переговоры на грани срыва из-за нежелания России дополнительно сокращать добычу – на 1,5 млн баррелей в сутки для участников сделки ОПЕК+. На Россию в таком случае придется порядка 375 тысяч б/с дополнительного сокращения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Экономист, предсказавший кризис 2008 года оценил последствия и потери от коронавируса

2020-03-02 12:43 1410

Четверть экономики страны находится в тени. Раскрыты реальные цифры

2020-02-21 17:31 1221

В МВФ рассказали, как последствия коронавируса скажутся на мировой экономике

2020-02-19 20:00 987

В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики

2020-02-14 11:14 975

Еще новости в разделе "Экономика"

Экономика РФ на грани полного краха - цены на нефть упали до уровня 2004 года

2020-03-09 15:12 90

Крупнейшие фондовые биржи Азии сегодня пережили мощный обвал

2020-03-09 14:13 150

Курс доллара в марте: эксперты рассказали, как будет штормить валютный рынок

2020-03-07 10:00 564

НБУ укрепил гривну: доллар и евро в Украине подешевели

2020-03-06 10:41 582
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Экономика РФ на грани полного краха - цены на нефть упали до уровня 2004 года 2020-03-09 15:12 90
Крупнейшие фондовые биржи Азии сегодня пережили мощный обвал 2020-03-09 14:13 150
Курс доллара в марте: эксперты рассказали, как будет штормить валютный рынок 2020-03-07 10:00 564
НБУ укрепил гривну: доллар и евро в Украине подешевели 2020-03-06 10:41 582

Лента

15:12 Экономика РФ на грани полного краха - цены на нефть упали до уровня 2004 года
14:45 В Италии вместо воды из крана побежало элитное розовое шампанское
14:13 Крупнейшие фондовые биржи Азии сегодня пережили мощный обвал
13:44 Суд по делу МН17: на первое заседание не явился обвиняемый
13:11 Президент на карантине из-за коронавируса, отменены все встречи и мероприятия
12:43 Элина Свитолина победила в финале турнира WTA в Мексике
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12:07 В Нидерландах проходит суд по делу сбитого рейса МН17 на Донбассе - ОНЛАЙН
фото 11:40 Месяц в аду: Британец рассказал, как заразился, болел и победил коронавирус нового типа
11:14 Трамп и Пенс участвовали в конференции с зараженными коронавирусом политиками
КАРТА 10:42 Обострение на Донбассе: у ВСУ снова есть потери, много раненых