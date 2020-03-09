Экономика Экономика РФ на грани полного краха - цены на нефть упали до уровня 2004 года

2020-03-09 15:12 90

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. Они отметили, что к падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.

В свою очередь Goldman Sachs полагает, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Он считает, что производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Напомним, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть, до 31,44 доллара за баррель. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году. Это произошло после выхода России из сделки ОПЕК+. Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.

Ранее стало известно, что переговоры на грани срыва из-за нежелания России дополнительно сокращать добычу – на 1,5 млн баррелей в сутки для участников сделки ОПЕК+. На Россию в таком случае придется порядка 375 тысяч б/с дополнительного сокращения.