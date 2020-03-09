Политика MH17: суд засекретил данные "десятков свидетелей"

2020-03-09 21:30 228

Свидетели из "ДНР" и из России подвергаются серьезному риску при даче показаний, отметил прокурор Вард Фердинандуссе.

Имена десятков свидетелей по делу о катастрофе малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, останутся засекреченными. Об этом сказал во время выступления нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе, сообщает УНН в понедельник, 9 марта.

"Многие десятки свидетелей хотели поделиться тем, что они пережили 17 июля 2014 года в период до и после того дня, как они увидели, как установка БУК была доставлена, что они увидели на месте запуска ракеты, что они знали об организациях подзащитных", – сказал прокурор.

По его словам, все эти свидетельские показания предоставляют важную информацию для расследования, они "представляют собой кусочки головоломки", которые вместе с фотографиями и видеозаписями, перехватами телефонных разговоров, экспертными заключениями и всеми другими доказательствами "образуют надежное дело".

"Свидетели в зоне, контролируемой "ДНР", и свидетели из Российской Федерации подвергаются серьезному риску при даче показаний... По этой причине следственный судья решил, что имена десятков свидетелей в этом деле должны оставаться в тайне", – добавил Фердинандуссе.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Также стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам.