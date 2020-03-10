Экономика Фондовые рынки РФ обрушились из-за рекордного снижения цен на нефть

2020-03-10 11:15 147

Сегодня после резкого снижения нефти ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз), потребительского сектора – до 28% (М.Видео, Магнит, X5 Retail Group). Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ – 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: Яндекс ушел в минус на 7%, Ростелеком – на 9%, АФК Система – на 12%.

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи. Так, индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС – на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года).

Падение российского фондового рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Во вторник нефть отыгрывает падение, росла на 8,3% – до $37,22 за баррель

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