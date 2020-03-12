Экономика Фондовые биржи мира обрушились второй раз за неделю

2020-03-12 12:43 192

Мировые фондовые рынки упали второй раз за неделю на новостях о пандемии коронавируса и ситуации с нефтью. Как сообщает The Wall Street Journal, в США завершился самый длинный в истории "бычий рынок", который начался 9 марта 2009 года.

Накануне фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. По сравнению со своим пиковым значением, которое было зафиксировано 12 февраля, падение составило 20,3%.

Это официально свидетельствует о старте так называемого "медвежьего" тренда.

Индекс S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38, что на 19% меньше пикового значения, которое было 19 февраля. Таким образом, формально переход в медвежий рынок еще не состоялся.

12 марта европейские биржи открылись падением на 5-6% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для жителей Евросоюза. После этого заявления также на 5% упали цены на нефть, которые еще не восстановились после обвала в понедельник.

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В ЕС официально заявили, что начался экономический кризис - когда ждать проблем 2020-03-12 08:11 477
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