Экономика Обвал криптовалютного рынка: биткоин опустился ниже 50 тыс. долларов

2024-08-05 15:39

Продолжается обвал криптовалютного рынка: биткоин опустился ниже 50 тыс. долларов, хотя еще неделю назад курс составил около 70 тыс. долларов, и падение продолжается, пишет Блумберг.

По состоянию на утро биткоин снизился до 49,9 долларов, что стало самым плохим результатом с момента крушения биржи FTX. Он потерял более пятой части своей стоимости, но затем восстановился до 2,286 долларов. Большинство основных криптовалют также оказались в минусе.

Падение криптовалют происходит на фоне глобальной распродажи акций, вызванной опасениями по поводу экономических перспектив и сомнениями в оправданности крупных инвестиций в искусственный интеллект. Дополнительно усугубляет осторожность инвесторов геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

2 августа американские биржевые фонды, торгующие биткоином, пережили наибольший отток средств за последние три месяца.

По словам Гейдена Хьюза из Evergreen Growth, цифровые активы пострадали из-за торговли иеной и повышения процентных ставок в Японии.

С момента достижения рекордной отметки в 73,798 долларов в марте, биткоин испытал влияние множества факторов, включая политическую нестабильность в США и возможную продажу конфискованных правительствами биткоинов.

Шон Фаррелл из Fundstrat Global Advisors LLC считает, что перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики благоприятна для криптовалют.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 790 миллионов долларов бычьих криптовалютных позиций.

За последний год биткоин вырос примерно на 16%, золото - на 18%, а глобальные акции - на 8%.

subscriber subscriber

Еще по теме

После 10 лет дискуссий в США сделали реальный шаг к легализации криптовалюты

2024-01-12 17:32

Из-за обвала рубля путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики, - WP

2023-08-17 18:26

Мобилизация обвалила фондовый рынок роССии до уровня 24 февраля

2022-09-26 21:30

В Киеве обвалились цены на жилье в новостройках

2022-06-25 19:30

Еще новости в разделе "Экономика"

Обвал криптовалютного рынка: биткоин опустился ниже 50 тыс. долларов

2024-08-05 15:39

Мировые цены на нефть продолжают стремительно снижаться

2024-08-02 16:31

Стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 2500 долларов за унцию

2024-08-02 11:32

После недельного снижения доллар и евро резко подорожали - курс валют на сегодня

2024-08-02 08:26
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Обвал криптовалютного рынка: биткоин опустился ниже 50 тыс. долларов 2024-08-05 15:39
Мировые цены на нефть продолжают стремительно снижаться 2024-08-02 16:31
Стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 2500 долларов за унцию 2024-08-02 11:32
После недельного снижения доллар и евро резко подорожали - курс валют на сегодня 2024-08-02 08:26