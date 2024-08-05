Экономика Обвал криптовалютного рынка: биткоин опустился ниже 50 тыс. долларов

2024-08-05 15:39

Продолжается обвал криптовалютного рынка: биткоин опустился ниже 50 тыс. долларов, хотя еще неделю назад курс составил около 70 тыс. долларов, и падение продолжается, пишет Блумберг.

По состоянию на утро биткоин снизился до 49,9 долларов, что стало самым плохим результатом с момента крушения биржи FTX. Он потерял более пятой части своей стоимости, но затем восстановился до 2,286 долларов. Большинство основных криптовалют также оказались в минусе.

Падение криптовалют происходит на фоне глобальной распродажи акций, вызванной опасениями по поводу экономических перспектив и сомнениями в оправданности крупных инвестиций в искусственный интеллект. Дополнительно усугубляет осторожность инвесторов геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

2 августа американские биржевые фонды, торгующие биткоином, пережили наибольший отток средств за последние три месяца.

По словам Гейдена Хьюза из Evergreen Growth, цифровые активы пострадали из-за торговли иеной и повышения процентных ставок в Японии.

С момента достижения рекордной отметки в 73,798 долларов в марте, биткоин испытал влияние множества факторов, включая политическую нестабильность в США и возможную продажу конфискованных правительствами биткоинов.

Шон Фаррелл из Fundstrat Global Advisors LLC считает, что перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики благоприятна для криптовалют.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 790 миллионов долларов бычьих криптовалютных позиций.

За последний год биткоин вырос примерно на 16%, золото - на 18%, а глобальные акции - на 8%.