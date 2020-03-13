Экономика Коронавирус рушит экономику. Эксперты ожидают серьезных проблем в торговле

2020-03-13 14:45 144
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Украине следует ожидать логистических проблемы в торговле с Италией и другими международными партнерами из-за распространения коронавируса. Об этом в интервью Европейской правде рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, сейчас существенных торговых ограничений в торговле двух стран нет, но поскольку вся Италия страна находится в условиях карантина, риск составляет снижение ее экономической активности.

"Надо готовиться к тому, что логистика будет сложнее. Но она не будет остановлена ​​полностью. А мы будем стараться обеспечить отсутствие по крайней мере крупных логистических проблем", - сказал Качка.

По его словам, такой диалог Украина уже ведет с Польшей и планирует начать с другими странами, чтобы удерживать баланс между безопасностью и стабильностью поставок. Если у бизнеса возникают проблемы из-за ограничений в разных странах в связи с коронавирусом, ему следует обращаться к правительству и дипломатическим учреждениям, сказал Качка.

"Кто-то может назвать это ручным управлением. Но это - ежедневное управление. Есть какая-то конкретная ситуация по конкретной стране - и ее надо как-то "разруливать", - отметил чиновник.

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