Политика Уже 40 «слуг народа» выступили против договоренностей Ермака в Минске

2020-03-14 10:00 225
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Сорок нардепов фракции «Слуга народа» подписались под обращением к президенту Зеленского и этот список будет дополняться

Часть народных депутатов фракции «Слуги народа» обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Соответствующее обращение подписали уже 40 нардепов фракции.

Депутаты отметили, что анонсированный Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Однако, его создание, по мнению парламентариев, может поставить под сомнение законодательно закрепленную российскую агрессию в отношении Украины.

«В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставление поручения представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы способом и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам», - написано в обращении.

Также нардепы хотят, чтобы украинская делегация в ТКГ в Минске регулярно отчитывалась перед парламентом о состоянии переговоров.

Как сообщалось, Контактная группа договорилась о создании совместного органа по ОРДЛО.

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Политика

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