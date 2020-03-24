Политика Верховная Рада соберется на внеочередное заседание - могут объявить режим ЧП

2020-03-24 13:40 159

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 26 марта, пишет УП со ссылкой на источник в Слуге народа.

"Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта", - сказал представитель фракции.

Эту же информацию подтвердили еще два источника во фракции. При этом отмечается, что для заседания может не хватить депутатов.

"Да, планируют на 26-е. Но сейчас ведут перепись депутатов в чатах. Многие говорят, что не приедут", - сказал собеседник издания.

Информацию о заседании на эту же дату сообщают и другие СМИ.

На внеочередном заседании могут рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в стране, но, по данным СМИ, большинство нардепов против такого решения.

В то же время по меньшей мере у трех нардепов подтвердили коронавирус: Сергея Шахова, Руслана Горбенко и Сергея Вельможного. Депутаты, контактировавшие с заболевшими коллегами, находятся на самоизоляции.

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