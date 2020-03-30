Политика Повестка внеочередного заседания Рады: увольнение министров, бюджет и карантин

2020-03-30 12:15 141

Стала известна повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады. Начнется оно сегодня, в 14.00.

Среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания:

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;

- Проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины";

- Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине";

- Об увольнении Уманского И.И. с должности Министра финансов Украины;

- Об увольнении Емца И.М. с должности Министра здравоохранения Украины;

- О назначении Степанова Н.В. Министром здравоохранения Украины;

- О назначении Марченко С.М. Министром финансов Украины;

- О назначении Буславец А.А. Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год";

- О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Интересно, что на этом заседании не запланировано рассмотрение законопроекта о рынке земли, на котором настаивает МВФ.

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