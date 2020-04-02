Политика НАБУ начало закрывать уголовные дела против Петра Порошенко

2020-04-02 11:15 282

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны пятого президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего непрезидента Януковича.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в НАБУ, уголовное расследование было начато по решению суда, в который обратилась кипрская оффшорная компания, пострадавшая от спецконфискации.

По мнению компании, к растрате ее средств причастен Порошенко и выступил подстрекателем.

Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления. Оно расследовалось по части 5 ст 27 (виды соучастников) и части 5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

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