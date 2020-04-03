Экономика НБУ к выходным ощутимо опустил доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-04-03 11:40 171
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Нацбанк Украины установил на 3 апреля курс доллара на уровне 27,59 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 16 коп.

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Европейская валюта подешевела на 24 коп. Официальный курс евро сегодня составил 30,08 грн. 

Российский рубль также немного подешевел и теперь составляет 0,350 грн.

В украинских обменниках в пятницу средний курс доллара составляет 27,20-27,75 грн. Таким образом, пза сутки доллар в покупке и продаже подешевел на 25 коп. Евро в покупке подешевел на 45 коп., а в продаже - на 13 коп., составив 29,30-30,19 грн.

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НБУ к выходным ощутимо опустил доллар и евро - точный курс на сегодня 2020-04-03 11:40 171
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Доллар и евро в Украине заметно подешевели - точный курс на сегодня 2020-04-01 11:42 576
Курс валют на сегодня: евро дорожает, а доллар опустился на 12 копеек 2020-03-31 11:40 1422

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