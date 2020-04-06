Политика У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады: названы дата и главные вопросы

2020-04-06 17:15 177

В партии "Слуга народа" планируют провести внеочередное заседание парламента 8 или 9 апреля с целью завершения принятие законопроектов о рынке земли и реформе банковской системы.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции в парламенте Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина".

Также он отметил, что в Раде планируют принять ряд социальных программ по поддержке населения в период карантина.

"Вопросы ближайших внеочередных сессий – это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках. Окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Кроме того, нужно защитить земельную реформу, отклонив проекты постановлений, которыми оппоненты пытаются ее оспорить и заблокировать. Мы узнали, что к банковскому законопроекту подано около 5 тысяч поправок. Есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть абсолютный рекорд", - заявил он.

Также нардеп отметил, что банковский закон, который в СМИ называют "антиколомойским", не встретил сильного сопротивления в парламенте – его принятие в большей мере пытаются блокировать через медиапространство и общественность. По его мнению, попытка его обжалования в Конституционном суде также может провалиться – оппозиционные политики могут не набрать достаточно подписей для обращения в КСУ.

"Не согласен, что с банковским законом была какая-то жесткая история, по сравнению с земельным законом она была в разы мягче. Противники этого закона концентрируются на медийном и юридическом направлениях. Например, Юлия Тимошенко последовательно раскрывает тему, каким образом он нарушает Конституцию. Пока что все происходит в границах парламентской деятельности, не выходит на улицы, что было бы очень неуместно в нынешних карантинных условиях. В зале также не доходит до силовых противостояний, к чести наших оппонентов. Будет ли у противников закона 45 подписей для этого. Впрочем, голосов Батькивщины и ОПЗЖ может хватить", - отметил Александр Корниенко.

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