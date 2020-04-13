Экономика Кредит МВФ под угрозой - в Минфине вспомнили про еще одно условие

2020-04-13 11:43 99
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Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил получение Украиной средств от МВФ без принятия Верховной Радой во втором чтении так называемомого закона о банках, который касается недопущения возврата национализированных банков бывшим собственникам.

"Если мы говорим о нынешней стадии переговоров, о нынешних наших обязательствах, если мы хотим получить новую программу, предпосылкой получения этой программы является голосование за так называемый банковский закон", - заявил Марченко в эфире телеканала ICTV.

По словам минстра, правительство надеется взять в долг у МВФ 3,5 миллиарда долларов. 

Всего Украина планирует получить от МВФ и других западных кредиторов около 10 миллиардов долларов.

Напомним, что к законопроекту подали рекордные 16000 правок, что может заблокировать работу парламента на месяцы. Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.

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Экономика

Кредит МВФ под угрозой - в Минфине вспомнили про еще одно условие 2020-04-13 11:43 99
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