Экономика МВФ списал долги десяткам бедных стран - Украина в этот список не попала

2020-04-15 14:43 189
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МВФ принял решение о списание части долгов 25 беднейших стран мира. Список стран размещен на сайте фонда.

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Облегчение долгового бремени будет происходить в рамках Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRT).

В течение полгода беднейшие и самые уязвимые члены МВФ получат из этого фонда гранты для покрытия долговых обязательств перед МВФ. Это поможет им направить больше денег на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

По данным Reuters, первым 25 странам из этого фонда безвозмездно выделят 215 млн долларов на погашение долгов.

Напомним, Украина, которая не вошла в этот список, только в марте выплатила МВФ более 400 миллионов долларов.

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