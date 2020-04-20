Коронавирус В Сенат США внесли законопроект о санкциях против цензуры в Китае

2020-04-20 20:00 147
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В Сенате США появился законопроект, который вводит санкции против Китая за помеху свободе слова и работе социальных сетей, а также "за сокрытие реальных данных о коронавирусе".

Об этом сообщается в документе, внесенном республиканцем Тедом Крузом.

Законопроект "Ending Medical Censorship and Cover Ups in China Act of 2020" направлен на всех, кто мешает работе международных социальных сетей в КНР и не позволяет выражать свое мнение, если оно противоречит идеологии страны.

"Не позднее, чем через 90 дней с даты вступления в силу настоящего закона президент представляет в соответствующие комитеты Конгресса список лиц, которые, по определению президента, должны войти в список до или после такой даты введения в действие, подвергнутых цензуре или другим видам деятельности", - указано в законопроекте.

В законопроекте указано, что нормы документа устанавливают законность следующих требований к КНР: отменить цензуру в СМИ, социальных сетях и наложить штрафы и санкции на всех, кто, по мнению президента США Дональда Трампа, причастен к ограничению свободы слова с Китае; обнародовать правдивую статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в КНР.

В случае, если Китай откажется выполнять условия США, американцы грозятся заморозить все заграничные счета и недвижимость причастных к цензуре лиц, а также не позволит таким людям покупать новую недвижимость или создавать новые счета. Кроме того, тем, кто войдет в санкционный список, будет запрещено посещать Штаты, а их визы аннулируются.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что намерен отправить следователей в Китай в рамках расследования вспышки коронавируса. Предыдущие запросы США, которые были направлены в Китай, были отклонены, несмотря на обвинения Вашингтона в том, что Пекин сознательно покрывает информацию вируса в стране.

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