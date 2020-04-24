Политика Волкер высказался о новом "переговорщике" РФ по Донбассу

2020-04-25 00:05 132

Дмитрий Козак, который в должности заместителя главы администрации президента РФ занимается отношениями России и Украины, не принимает самостоятельных решений, как до этого их не принимал Владислав Сурков. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах Курт Волкер во время онлайн дискуссии Киевского форума.

"Я имел возможность встречаться с господином Сурковым, и у меня никогда не было впечатления, что именно он принимает решение - я всегда понимал, что решение принимает Путин. То же самое я вижу с господином Козаком. Человек, который на самом деле принимает решения, не изменился. Отличается только человек, который его представляет", - сказал Волкер.

В то же время он отметил, что Козак близок к президенту РФ Владимиру Путину.

"Он формирует архитектуру из отколотых самопровозглашенных республик вокруг России. Эта архитектура имеет определенные формы устойчивости, или частичной устойчивости, которую Россия может использовать чтобы дестабилизировать соседей и сдерживать их от приближения или интеграции с Западом. Я считаю, что такая стратегия остается неизменной и не вижу никаких признаков противного", - отметил дипломат.

Напомним, помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков 18 февраля был уволен с занимаемой должности. Тогда же стало известно, что его "обязанностями" по российско-украинским отношениям будет заниматься Дмитрий Козак.

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