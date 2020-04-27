Спорт Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой

2020-04-27 14:42 81
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Столица Дании - один из 12 городов которые примут Евро-2020 следующим летом. Однако в связи с переносом турнира на 2021 год не все города уверены в совей возможности принять матчи, в том числе и Копенгаген.

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер заявил о своих сомнениях в возможности Копенгагена принять турнир. Матчи финальной стадии пройдут с 11 июня по 11 июля, а трудности могут возникнуть в связи с тем, что в начале июля в Дании пройдут три этапа велогонки Тур де Франс. Поединки чемпионата Европы должны пройти в столице Дании на стадионе Паркен.

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"Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене", - цитирует Меллера Sky Sports.

Напомним, города, принимающие Евро-2020, обязаны до 30 апреля подтвердить свою возможность принимать матчи турнира следующим летом.

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Спорт

Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой 2020-04-27 14:42 81
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности 2020-04-16 18:30 1314
УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы 2020-04-15 13:44 2304
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