Спорт Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой

2020-04-27 14:42 81

Столица Дании - один из 12 городов которые примут Евро-2020 следующим летом. Однако в связи с переносом турнира на 2021 год не все города уверены в совей возможности принять матчи, в том числе и Копенгаген.

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер заявил о своих сомнениях в возможности Копенгагена принять турнир. Матчи финальной стадии пройдут с 11 июня по 11 июля, а трудности могут возникнуть в связи с тем, что в начале июля в Дании пройдут три этапа велогонки Тур де Франс. Поединки чемпионата Европы должны пройти в столице Дании на стадионе Паркен.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ

"Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене", - цитирует Меллера Sky Sports.

Напомним, города, принимающие Евро-2020, обязаны до 30 апреля подтвердить свою возможность принимать матчи турнира следующим летом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19