Экономика Курс валют в Украине - доллар медленно дешевеет, а евро снова подорожал

2020-04-28 11:43 138

Сегодня, 28 апреля, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,01-27,30 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 4 коп., а в продаже - на 10 коп.

Евро в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже - на 13 коп. и составляет 29,00-29,65 грн. Рубль немного подешевел в покупке и в продаже, составив 0,330-0,370 грн.

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Напомним, Нацбанк установил на 28 апреля курс доллара на уровне 27,10 грн. За сутки доллар подешевел на 4 коп. Евро подорожал на 8 коп. и составил 29,41 грн.

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