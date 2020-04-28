Курс валют в Украине - доллар медленно дешевеет, а евро снова подорожал

Сегодня, 28 апреля, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,01-27,30 грн.
Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 4 коп., а в продаже - на 10 коп.
Евро в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже - на 13 коп. и составляет 29,00-29,65 грн. Рубль немного подешевел в покупке и в продаже, составив 0,330-0,370 грн.
УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ
Напомним, Нацбанк установил на 28 апреля курс доллара на уровне 27,10 грн. За сутки доллар подешевел на 4 коп. Евро подорожал на 8 коп. и составил 29,41 грн.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай что будет с долларом и гривной