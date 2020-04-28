Экономика Курс валют в Украине - доллар медленно дешевеет, а евро снова подорожал

2020-04-28 11:43 138
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня, 28 апреля, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,01-27,30 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 4 коп., а в продаже - на 10 коп.

Евро в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже - на 13 коп. и составляет 29,00-29,65 грн. Рубль немного подешевел в покупке и в продаже, составив 0,330-0,370 грн.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ

Напомним, Нацбанк установил на 28 апреля курс доллара на уровне 27,10 грн. За сутки доллар подешевел на 4 коп. Евро подорожал на 8 коп. и составил 29,41 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай что будет с долларом и гривной 

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 618

Что произошло с долларом и евро - за выходные курс валют сильно изменился

2020-04-27 10:15 1107

Лечение от COVID-19 в Украине: названа точная стоимость терапии в сутки

2020-04-27 08:39 1350

На сколько с этом году подешевеет гривна - прогноз, на который ориентируются банкиры

2020-04-24 09:12 1392

Еще новости в разделе "Экономика"

Карантин спровоцировал резкий переход украинских банков в онлайн

2020-04-28 12:12 105

Курс валют в Украине - доллар медленно дешевеет, а евро снова подорожал

2020-04-28 11:43 138

Что произошло с долларом и евро - за выходные курс валют сильно изменился

2020-04-27 10:15 1107

На сколько с этом году подешевеет гривна - прогноз, на который ориентируются банкиры

2020-04-24 09:12 1392
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Карантин спровоцировал резкий переход украинских банков в онлайн 2020-04-28 12:12 105
Курс валют в Украине - доллар медленно дешевеет, а евро снова подорожал 2020-04-28 11:43 138
Что произошло с долларом и евро - за выходные курс валют сильно изменился 2020-04-27 10:15 1107
На сколько с этом году подешевеет гривна - прогноз, на который ориентируются банкиры 2020-04-24 09:12 1392

Лента

12:44 В Украине зафиксированы случаи когда COVID-19 не давал симптомов, но убил
12:12 Карантин спровоцировал резкий переход украинских банков в онлайн
11:43 Курс валют в Украине - доллар медленно дешевеет, а евро снова подорожал
11:15 Когда и где начнутся первые испытания на людях первой вакцины от Covid-19
10:38 Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - самые опасные области и города
10:14 Сколько голосований депутаты прогуляли под предлогом карантина
09:39 В ООН признали, что пандемия COVID завершится кризисом и рекордной безработицей
видео 09:12 Зато не пешком! ТОП самого забавного и причудливого личного транспорта
08:39 В МОЗ предупредили о новой волне COVID-19 в Украине - чего ждать
08:11 КАК «ЗАЩИТИТЬ» НОМЕРА ОТ КАМЕР ВИДЕОФИКСАЦИИ - простой и законный метод