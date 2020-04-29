Экономика Курс валют на сегодня: доллар неожиданно подешевел в покупке и продаже

2020-04-29 11:43 102

Нацбанк Украины установил на 29 апреля курс доллара на уровне 27,04 грн. Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 6 копеек.

А вот единая валюта Европейского союза держит свои позиции. Официально евро подорожал на 1 коп., его курс сегодня составляет 29,42 грн. Рубль, как и доллар, немного подешевел и составляет 0,364 грн.

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Что касается наличного рынка валюты, то изменения также за день тут произошли минимальные. Средний курс доллара в украинских обменниках в данное время составляет 26,95-27,25 грн., сообщает "Минфин".

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 6 коп., а в продаже - на 5 коп. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 коп. и составляет 29,00-29,60 грн.

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