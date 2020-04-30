Политика Какие законопроекты рассмотрит Рада на сегодняшнем внеочередном заседании

2020-04-30 10:41 249

Украинский парламент сегодня, 30 апреля, соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает пресс-служба ВРУ.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов", - говорится в сообщении.

На повестке дня Рады законопроекты о присоединении Украины к Межамериканской конвенции об исполнении уголовных наказаний за рубежом и о присоединении к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. Кроме этого, Рада намерена рассмотреть несколько ратификаций.

Парламент намерен уменьшить денежный залог за участие в местных выборах.

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Также запланировано рассмотрение изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, участвующих в лечении коронавируса.

Рада может принять меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся на рынке электрической энергии.

Нардепы намерены определиться относительно особой процедуры законопроекта о банках. Кроме того, на повестке дня и ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов и растрат госбюджета.

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