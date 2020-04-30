Экономика Что происходит с гривной - курс валют на сегодня снова удивил

2020-04-30 15:46 240

Сегодня, 30 апреля, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 26,88-27,20 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подешевел на 7 коп., а в продаже - на 5 коп.Евро в покупке подешевел на 10 коп., а в продаже - на 8 коп. и составляет 28,90-29,52 грн. А вот рубль немного подорожал в покупке, составив 0,310-0,370 грн.

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Официально на валютном рынке также резких колебаний не отмечено. Так, Нацбанк Украины установил на сегодня курс доллара на уровне 26,97 грн. Об этом сообщается на официальном сайте

Таким образом, за минувшие сутки доллар подешевел на 7 коп. Евро подешевел на 18 коп. и составил 29,24 грн.

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