Экономика Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют

2020-05-04 12:16 369
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Нацбанк Украины установил на понедельник, 4 мая, курс доллара на уровне 26,95 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (пятница, 1 мая), доллар подешевел на 2 коп.

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Европейская валюта за минувший уикенд подорожала на 5 коп. Сегодня  официальный курс евро составил 29,29 грн. 

Российский рубль немного подорожал и составляет 0,367 грн.

Аналогичные изменения произошли и на наличном рынке. Так, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 26,85-27,20 грн.

Как сообщает  "Минфин", наличный доллар в покупке подешевел на 3 коп., а в продаже остался на прежнем уровне.

Евро в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже - на 8 коп. и составляет 29,00-29,60 грн.

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