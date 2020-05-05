Экономика Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют

2020-05-05 12:41 144
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Нацбанк Украины установил на сегодня официальный курс доллара на уровне 26,97 грн. Так, за минувшие сутки американская валюта подорожала на 2 коп.

Евро подорожало более существенно - на 21 коп. Курс единой валюты ЕС  5 мая составил 29,50 грн.

Рубль немного подешевел, его курс на вторник составляет 0,358 грн.

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На наличном рынке за сутки также произошли измпенения. Средний курс доллара в украинских банках и обменниках составляет 26,85-27,15 грн.

Как сообщает"Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке остался на прежнем уровне, а в продаже подешевел на 5 коп. Евро в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже остался на прежнем уровне и составил 29,00-29,60 грн.

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Экономика

Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют 2020-05-05 12:41 144
Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют 2020-05-04 12:16 714
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