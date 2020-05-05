Экономика Новые правила финмониторинга - как банки будут проверять своих клиентов

2020-05-07 11:15 294
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Уже вступившие в силу новые правила финмониторинга почувствует на себе каждый 20-й клиент банков. Такие данные были обнародованы украинскими банкирами во время круглого стола в Киеве.

«Мы провели анализ: 95% банковских клиентов имеют низкий риск. Мы говорим о 5%: о новосозданных компаниях, о публичных лицах, о компаниях, в которых заявленный вид деятельности не совпадает с тем, что происходит на самом деле. По объему это небольшое количество клиентов. Мы говорим о случаях, например, когда у 10 компаний один учредитель, один директор. Это четко видно и не требует сверхусилий», – рассказала первая заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

Топ-менеджер НБУ надеется, что «сверхтребований» к клиентам, которые в этом не нуждаются, у банков не будет.

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«Не нужно от обычного клиента, например, пенсионера, который открыл счет для получения пенсии, требовать подтверждающих документов», – предупредила она.

Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников говорит, что требования нового закона не должны распространяться на клиентов, у которых очень низкий уровень риска и которые работают «в обычном режиме».

«Не все банки сегодня технологически готовы к внедрению новых требований, поэтому хорошо, что НБУ 22 апреля официально разъяснил, что банкам предоставляется время до 1 января 2021 года, чтобы подготовиться, привести свои IT-системы и программное обеспечение в соответствие с требованиями этого закона. При этом очень важно для банков как можно скорее получить постановление НБУ, которое имплементирует требования нового закона и детализирует его отдельные нормы и положения», – сообщил Артур Загородников.

Источник: finclub.net

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