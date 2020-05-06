Политика У Зеленского уверяют, что про отмену безвиза с ЕС ничего не слышали

2020-05-07 10:14 288

У Зеленского уверяют, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом отменяться не будет в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба главы государства.

"Ни от одного нашего собеседника (представителся иностранного государства) я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим.

Так же, как, кстати, с другими - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом", - отметил Жовква.

По его словам, государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

Напомним, Евросоюз ранее решил временно ограничить поездки в страны-члены своего блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.