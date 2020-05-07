В Украине заметно подешевели доллар и евро - курс валют на 7 мая

НБУ установил на 7 мая курс доллара на уровне 26,93 грн., сообщается на официальном сайте регулятора.
Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 4 копейки, а вот евро потерял сразу 16 коп. Официальный курс единой валюты Евросоюза на сегодня составляет 29,10 грн.
Рубль также подешевел по отношению к гривне, его курс на четверг составляет 0,359 грн.
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Наличный рынок отреагировал на изменения моментально. Сегодня средний курс доллара в украинских банках и обменках составляет 26,80-27,10 грн. Евро в покупке подешевел на 25 коп., а в продаже - на 30 коп. Его средний курс составляет 28,75-29,30 грн.
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