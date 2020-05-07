Политика Заседание Верховной Рады: на повестке вопросы доплат и страховок медикам

2020-05-07 13:44 141

ВРУ сегодня проведет короткое пленарное заседание, на котором рассмотрит всего два вопроса. Об этом свидетельствует повестка дня парламента. Начало запланировано на 14:00.

На повестке Рады дня законопроект № 3380 партии "Голос", который даст возможность привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Также предлагается повышение размера пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам, которые находятся на самоизоляции, учитывая контакт с больным Covid-19 во время выполнения служебных обязанностей – до 100 процентов средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Кроме того, на рассмотрение вынесен проект закона № 3376 "Европейской солидарности", который предусматривает госстрахование для медиков, заразившихся коронавирусом в результате лечения больных людей.

И альтернативный ему законопроект № 3376-1, который подал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия вместе с нардепом от ОПЗЖ. Документом предлагается выплачивать медикам, которые получили группу инвалидности вследствие борьбы с коронавирусом, 630 тыс. 600 грн компенсации.

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