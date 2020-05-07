Трамп заявил, что китайские коронавирус ударил по США сильнее, чем Перл-Харбор

Президент США Дональд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября.
Такое жесткое сравнение американский лидер озвучил на брифинге в Белом.
"Мы пережили самое ужасное нападение за всю историю нашей страны. Это (пандемия коронавируса) действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было в США.
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Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 2001 года). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти", − подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее президент США неоднократно заявлял, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания.
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