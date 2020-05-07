Политика Трамп заявил, что китайские коронавирус ударил по США сильнее, чем Перл-Харбор

2020-05-07 12:16 228

Президент США Дональд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября.

Такое жесткое сравнение американский лидер озвучил на брифинге в Белом.

"Мы пережили самое ужасное нападение за всю историю нашей страны. Это (пандемия коронавируса) действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было в США.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 2001 года). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти", − подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее президент США неоднократно заявлял, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай, чем так опасен икоронавирус