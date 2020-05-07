Экономика МВФ сменил условия новой программы для Украины

2020-05-07 21:00 342
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Новая программа предусматривает меньшие объемы финансирования и рассчитана на полтора года.

Украина и МВФ больше не ведут переговоры по трехлетней Программе расширенного финансирования (EFF), а договариваются о создании условий для запуска программы Stand-by. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых терминах защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев", - отметили в Фонде.

Райс сообщил, что миссия МВФ сейчас "находится в тесном контакте" с Киевом в виртуальном режиме и "обсуждает политику, которая могла бы быть поддержана программой Stand-by вместо EFF".

Это, по его словам, "обеспечило бы поддержку платежного баланса с целью усиления реакции власти" на последствия пандемии для экономики и здравоохранения.

Сумма финансирования по новой программе Stand-by пока не называется.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Международным валютным Фондом об увеличении программы до 8 млрд долларов. Взамен МВФ требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли.

30 марта Верховная Рада поддержала "антиколомойский" закон и закон о введении рынка земли, которые являются условиями МВФ по новой программе.

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