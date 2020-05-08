Экономика НБУ укрепил гривну - доллар и евро в Украине ощутимо подешевели

2020-05-08 11:42 135
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Нацбанк Украины установил на 8 мая курс доллара на уровне 26,81 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 12 копеек.

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Евро подешевело более значительно, потеряв за сутки сразу 19 коп. Официальный курс единой валюты Евросоюза на сегодня составляет 28,91 грн.

Примечательно, что рубль немного подорожал, его курс в пятницу составляет 0,364 грн.

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НБУ укрепил гривну - доллар и евро в Украине ощутимо подешевели 2020-05-08 11:42 135
В НБУ пояснили, какие банки скоро испытают большие сложности 2020-05-08 11:10 180
МВФ сменил условия новой программы для Украины 2020-05-07 21:00 711
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