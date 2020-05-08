Политика Разведкомитет США опубликовал десятки документов о вмешательстве РФ в выборы президента

2020-05-08 15:38 189

Спецкомитет по разведке Конгресса США опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Документы связаны с расследованием, которое проводили с 2017 год по 2018 год республиканцы, имевшие большинство в комитете до начала 2019 года. Законодатели пытались выяснить, координировали ли свои действия члены предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с российской стороной.

"Стенограммы подтверждают выводы Мюллера о том, что Россия вмешалась, чтобы навредить Клинтон и помочь Трампу", - говорится на сайте комитета.

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Напомним, ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого. О конкретных причинах смены позиции не сообщается, однако, по данным газеты Politico, решение последовало после призывов республиканцев к главе спецкомитета Адаму Шиффу (демократ от штата Калифорния) обнародовать документы. В своем заявлении после публикации документов он утверждал, что они доказывают "российское вмешательство".

Официальная Москва, как водится, все обвинения отрицает даже несмотря на предоставленные факты.

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