Политика Грузия дала важное пояснение отзыву посла из Украины

2020-05-10 10:30 264
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв посла из Украины для консультаций ничего не меняет в дипломатических отношениях и стратегическом партнерстве двух стран.

Об этом глава грузинского правительства сообщил журналистам в субботу, 9 мая.

"Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков", - заявил Гахария, имея в виду Михеила Саакашвили, назначенного на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине.

При этом он назвал это назначение непонятным.

"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и приговоренного за тяжкие преступления человека на должность", - отметил Гахария.

Глава правительства Грузии также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела его страны из Киева.

"Как смогут удержать Михеила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - подчеркнул премьер.

Георгий Гахария напомнил, что был лично вовлечен в процесс нормализации отношений с Украиной после отставки Михеила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. По его словам, Грузия никогда не скрывала от Украины свое отношение к Саакашвили.

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