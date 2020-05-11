Экономика Дефицит бюджета: с 1 июня выплата пособий прекратится, а НДС поднимется в три раза

2020-05-12 10:14 228
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Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума. Как передает Reuters, также с 1 июля в три раза повысят налог на добавленную стоимость - с 5% до 15%.

По словам министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана, такие меры болезненны, но необходимы, так как расходы страны превышают доходы. Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.

На нефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.

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Дефицит бюджета: с 1 июня выплата пособий прекратится, а НДС поднимется в три раза 2020-05-12 10:14 228
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