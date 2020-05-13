Экономика Премьер Шмыгать рассказал, на какой стадии переговоры с МВФ

2020-05-14 12:15 120

Переговоры с МВФ идут на высшем уровне, и Украина рассчитывает на подписание программы до конца мая.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем", - сказал премьер.

Шмыгаль выразил надежду, что до конца мая соглашение будет подписано, а первый транш получен.

Напомним, вчера рада приняла закон, запрещающий возвращение прежним владельцам национализированных банков. Принятие этого закона и закона о рынке земли - ключевые требования Валютного фонда, из-за невыполнения которого Украина до сих пор не получила деньги в долг.

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