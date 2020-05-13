Экономика Премьер Шмыгать рассказал, на какой стадии переговоры с МВФ

2020-05-14 12:15 120
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Переговоры с МВФ идут на высшем уровне, и Украина рассчитывает на подписание программы до конца мая.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем", - сказал премьер.

Шмыгаль выразил надежду, что до конца мая соглашение будет подписано, а первый транш получен.

Напомним, вчера рада приняла закон, запрещающий возвращение прежним владельцам национализированных банков. Принятие этого закона и закона о рынке земли -  ключевые требования Валютного фонда, из-за невыполнения которого Украина до сих пор не получила деньги в долг.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шмыгаль заверил, что украинцам не запрещено выезжать на работу за границу

2020-05-13 19:30 501

Когда запустят метро и междугородний транспорт - Шмыгаль назвал новые сроки

2020-05-13 09:10 1761

Карантин в Украине после 22 мая снова продлят - стали известны новые планы Кабмина

2020-05-12 12:16 4011

Начался первый этап ослабления карантина - премьер рассказал о новых условиях

2020-05-11 10:14 681

Еще новости в разделе "Экономика"

Курс валют: доллар в Украине быстро приближается к отметке 25 грн

2020-05-14 12:44 102

Премьер Шмыгать рассказал, на какой стадии переговоры с МВФ

2020-05-14 12:15 120

Что будет с экономикой Украины в 2020 году - обновленный прогноз ЕБРР

2020-05-14 09:11 249

Доллар и евро в Украине снова подешевели - точный курс валют на 13 мая

2020-05-13 11:42 681
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Курс валют: доллар в Украине быстро приближается к отметке 25 грн 2020-05-14 12:44 102
Премьер Шмыгать рассказал, на какой стадии переговоры с МВФ 2020-05-14 12:15 120
Что будет с экономикой Украины в 2020 году - обновленный прогноз ЕБРР 2020-05-14 09:11 249
Доллар и евро в Украине снова подешевели - точный курс валют на 13 мая 2020-05-13 11:42 681

Лента

13:16 В Минздраве открыли особенность коронавируса, присущую только Украине
12:44 Курс валют: доллар в Украине быстро приближается к отметке 25 грн
12:15 Премьер Шмыгать рассказал, на какой стадии переговоры с МВФ
11:42 В Украине отменили штрафные баллы за нарушения ПДД - теперь только деньги
11:14 Нардеп из Слуги народа Тищенко запутался в своих заявлениях о Велюре
10:38 Президент РФ Владимир Путин заразился коронавирусом от Пескова - стали известны детали
10:13 Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы
09:40 Нардепы уже заблокировали принятый вчера "антиколомойский" закон
09:11 Что будет с экономикой Украины в 2020 году - обновленный прогноз ЕБРР
08:39 Тысячи испанцев подали в суд на правительство из-за эпидемии Covid-19