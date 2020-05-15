Мир видео Режиссер нашумевшего "Чернобыля" готовит еще один суровый мини-сериал

2020-05-15 20:32 204
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Режиссер нашумевшего "Чернобыля" Юхан Ренк снимет новый мини-сериал для компании 3000 Pictures, работающей на базе Sony.

Как сообщает Variety, основой станет дебютный роман Эбигейл Дин "Girl A", который будет опубликован весной 2021 года в США и в январе 2021 в Великобритании. В настоящий момент Эбигейл Дин работает юристом в Google и пишет свой второй роман.

ПОСЛЕ ВЫХОДА СЕРИАЛА В ЧЕРНОБЫЛЬ ХЛЫНУЛИ ТОЛПЫ ТУРИСТОВ

В центре сюжета - успешная женщина-адвокат из Нью-Йорка, которая в детстве сбежала из семьи религиозных фанатиков. Однако, когда ее мать умирает, ей предстоит встретиться со своим прошлым и воскресить в памяти детство со своими родственниками. Об актерском составе, а также дате выхода сериала "Girl A" информации пока нет.

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видео Режиссер нашумевшего "Чернобыля" готовит еще один суровый мини-сериал 2020-05-15 20:32 204
Первый в истории долларовый триллионер появится в 2026 году 2020-05-15 18:29 297
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