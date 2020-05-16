Политика Польша приняла громкое решение по транзиту российского газа в Европу

2020-05-16 10:30 381

Польша отказалась продлевать соглашение с РФ, по которому по территории страны в Европу происходил транзит российского газа.

Как пишет Reuters, действие соглашения истекает 17 мая и в Польше отказались его пересматривать.

Таким образом, главный маршрут доставки российского газа в Европу газопровод "Ямал-Европа" не будет функционировать на полную силу. Как пишет агентство, ежегодно по нему в Европу поставляли 33 миллиарда кубометров газа.

Отмечается, что соглашение было подписано еще в 1990-х годах, а на данный газопровод приходится пятая часть поставок российского газа в Европу.

В Польше приняли решение, что после окончания соглашения мощности газопровода будут выставлять на аукционах и совершать по нему единичные поставки.

По данным агентства, сама Польша закупала до 10 млрд кубометров в год у России и соглашение на поставки рассчитано до 2022 года. К слову, польские власти уже заявили, что не собираются его продлевать.

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