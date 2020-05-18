Политика Верховная Рада завершила карантин - какие законопроекты рассмотрят на этой неделе

2020-05-18 10:14 105

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада выходит из карантина. На этой неделе нардепы планируют рассмотреть законопроекты о ценообразовании, энергетике, тарифах и военной службе.

Итак, повестка дня парламента на текущую пленарную неделю выглядит так:

Во вторник, 19 мая, нардепы планируют рассмотреть изменения к закону о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, проект закона относительно функционирования и обращения аграрных расписок и несколько постановлений. Для включения в повестку дня предложен законопроект относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

Также парламент рассмотрит оптимизацию дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности, проект закона о предоставлении строительной продукции на рынке, изменения в Воздушный кодекс и Кодекс законов о труде.

В среду, 20 мая, нардепы рассмотрят изменения в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, а также определение высших специализированных судов субъектами управления объектами государственной собственности.

Предложены для повторного рассмотрения проекты законов об учреждении бизнес-омбудсмена и предотвращении чрезмерного давления на субъекты хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента вынесен законопроект относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

В четверг, 21 мая, запланировано рассмотрение документов о противоминной деятельности в Украине, по повышению эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании и относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Рада намерена рассмотреть во втором чтении законопроекты относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности, о сельскохозяйственной кооперации и о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

На повестке дня проекты законов о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Законопроекты об акционерных обществах и таможенный тариф рассмотрят в первом чтении.

Пятница, 22 мая, начнется с часа вопросов к правительству.

Парламент рассмотрит во втором чтении определение субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. В первом чтении рассмотрят повышение размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и усовершенствование отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы.

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