Политика Смерть депутата Давыденко: полиция расследует умышленное убийство

2020-05-24 11:00 291
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По факту гибели народного депутата Валерия Давыденко правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

“Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в центре столицы. 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской”, — напомнили в полиции. — “В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб”.

В частности, в Офисе Генерального прокурора сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. “Осмотр места происшествия осуществляется при участии представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора”, — сообщили в пресс-службе.

“Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера застреленным был найден народный депутат Валерий Давиденко, член группы “Доверие” в ВР и сопредседатель партии “Наш край”. После этого смерть нардепа подтвердили в МВД и рассказали детали.

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