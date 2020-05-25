Экономика Почему для Украины критически важен новый транш МВФ: названы главные факторы

2020-05-25 18:00 339

Эксперты пояснили, что для Украины очень важно получить новый транш от Международного валютного фонда, это своего рода "страховка от потрясений".

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Думаю, что программа с фондом нас сможет уберечь от нежелательных потрясений. Это своего рода страховка, которая должна быть оценена нашими кредиторами, включая те инвестфонды, которые покупали ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на внутреннем рынке", - отметил член совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

Напомним, именно активная скупка отечественных ОВГЗ нерезидентами способствовала в 2019 году существенному укреплению гривны. И уменьшение спроса на эти бумаги с их стороны в нынешнем году также способствовали начавшейся в марте девальвации национальной валюты – если в начале первого весеннего месяца за "зеленый" давали менее 25 гривен, то уже через две недели он стоил 28 гривен и даже больше. В апреле, впрочем, курс стабилизировался на отметках чуть выше 27 гривен/доллар, а в мае - опустился ниже этой планки.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин согласен, что программа МВФ – это положительный сигнал для украинской экономики.

"Конечно же, оно (решение о предоставлении кредита) вносит более позитивное ожидание по всей ветке прогнозов", - убежден аналитик.

Он добавил, что положительным является само по себе принятие "антиколомойского" закона, так как он значительно снижает риски для банковской системы, бюджета и других сопутствующих сфер.

Однако не стоит в связи с информацией о кредите ждать резкого укрепления курса - скажем, до 25 гривен/доллар.

По словам инвестиционного банкира и финансового аналитика Сергея Фурсы, валютный рынок уже учел в текущем курсе ожидания от сотрудничества с фондом.

"Это, конечно, позитивно, это поддерживает, но это уже было в цене", - говорит банкир.

Это, кстати, красноречиво подтверждает межбанковский валютный рынок, на котором 22 мая, в первый день после того, как было объявлено о достижении соглашения по сотрудничеству с фондом, доллар умеренно дорожал, достигнув к концу сессии уровней 26,86-26,9 гривен.

Таким образом, курс в ближайшее время – если брать период в один-два месяца – сохранится на нынешнем уровне.

"В ближайшее время особых движений не будет, потому что пока все стабильно, у нас благоприятная ситуация в торговом балансе, также будут заходить деньги извне – не только МВФ, но и Всемирный банк и ЕС. Поэтому гривна в хорошей форме", - говорит Сергей Фурса.

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