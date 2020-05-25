Политика Не было мотивов для самоубийства: эксперты оценили версии гибели нардепа Давиденко

2020-05-25 21:30 234
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Эксперты оценили три версии гибели народного депутата Валерия Давиденко, выдвинутые полицией - самоубийство, доведение до самоубийства и убийство. По мнению одного из них, положение тела погибшего было нехарактерным для самоубийцы.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, по мнению известного украинского оперативника, основателя криминальной разведки Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Валерия Кура, возможность самоубийства не исключена, однако пока не ясен мотив. По его словам, в первую очередь, следует уделить внимание тому, какое психологическое состояние было у Давиденко в последнее время, и не употреблял ли он спиртное в день смерти. Однако наиболее вероятной бывший правоохранитель считает смерть в результате неосторожного обращения с оружием:

"Киллеры так не действуют. Убить человека в закрытом охраняемом помещении без звукоизоляции, заведя его помимо воли в туалет, представляет большую трудность".

Вместе с тем, глава Ассоциации владельцев оружия Украины Георгий Учайкин указал на момент, который не вписывается в версию самоубийства.

"Мне кажется, что тело Давиденко находилось в немного неестественном как для самоубийцы положении. Но делать выводы мы с вами не имеем права, потому что это прерогатива следствия", - отметил он.

Оба эксперта сходятся на том, что фактажа, озвученного публично, слишком мало для достоверной оценки случившегося.

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