Экономика Кабмин представил программу спасения экономики в условиях коронакризиса

2020-05-27 15:14 147

Сегодня, 27 мая, на завседании правительства представлена программа стимулирования экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, приоритетной задачей программы является поддержка украинского производителя.

"Первая часть программы называется Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", - сказал Шмыгаль.

Программа предусматривает, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленном стратегии имеет два обязательных параметра. Речь идет о доступе к финансам и доступе к рынкам.

"Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия МСБ в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки", - сказал премьер.

"Сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также "регуляторную гильотину". Наш успех показателен, когда простые ФОПы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микробизнеса", - подчеркнул премьер.

Глава Мирнэкономразвития и торговли Игорь Петрашко сообщил, что план стимулирования экономики содержит 230 пунктов.

"Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, сформирована по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей ", - заявил Петрашко.

Программа состоит из 3 разделов. В 1 разделе - краткосрочные инициативы в ответ на пандемию коронавируса - обеспечение безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины

Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирования международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

"Мы хотим быть прогнозированными для бизнеса и избежать ситуаций, когда бизнес не может прогнозировать работу из-за неожиданных решений государства. В том числе административных барьеров, создание Службы финансовых расследований, автоматическое продолжение срока действия лицензий и разрешений", - сказал министр.

Большинство предложений правительства базируются на доступе к финансам и рынкам, а также модернизации. Полную версию программы обнародуют после доработки в 3-дневный срок.

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