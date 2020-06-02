Политика Премьер Шмыгаль раскрыл детали трехлетней программы выхода страны из коронакризиса

2020-06-02 10:41 243

Премьер Денис Шмыгаль раскрыл детали трехлетней программы по стимулированию экономики после коронакризиса.

"На прошлой неделе мы представили Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес ассоциаций.

План мероприятий включает примерно 230 пунктов. Это меры по восстановлению способности работы микро, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая "регуляторная гильотина", которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса", - написал Шмыгаль в Facebook.

В данное время программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.

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