Политика "Слуги народа" назначили министром культуры депутата и ТОП-менеджера Коломойского

2020-06-04 14:12 138

Сегодня Верховная Рада назначила нардепа от фракции "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины.

За соответствующее постановление № 3585 проголосовали 263 народных депутата. Сам Ткаченко как депутат за свое назначение не голосовал, указав, что «имеет конфликт интересов».

Отметим, что до этого Ткаченко был председателем комитета ВР по вопросам информполитики. Сейчас, по предварительным данным, его место может занять Никита Потураев.

Напомним, ранее народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Александр Дубинский заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра столицы. Ткаченко подчеркнул, что город сейчас живет "не для людей, а для ненасытных чинуш и застройщиков". Депутат отметил, что "пора вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра".

Александр Ткаченко также известен тем, что ранее занимал ТОП-должности на медиапредприятиях известного украинского орлигарха Игоря Коломойского. Кроме того, он ранее упрямо метил на кресло мэра Киева.

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