Политика Иран почти закончил расследование крушения самолета МАУ - СМИ

2020-06-07 12:30 300

Расследование Ираном крушения самолета "Международных авиалиний Украины" почти завершено. Власти страны уверены, что бортовые самописцы самолета не содержат какую-либо важную информацию. Об этом сообщает Alarabiya.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил он.

При этом представитель Ирана добавил, что анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

"Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - отметил он.

Иран должен убедиться, что черные ящики не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне, сказал Бахарванд.

Напомним, Кулеба обсудил с главой МИДа Ирана доставку в Украину "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ.

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