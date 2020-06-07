Иран почти закончил расследование крушения самолета МАУ - СМИ

Расследование Ираном крушения самолета "Международных авиалиний Украины" почти завершено. Власти страны уверены, что бортовые самописцы самолета не содержат какую-либо важную информацию. Об этом сообщает Alarabiya.
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.
"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил он.
При этом представитель Ирана добавил, что анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.
"Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - отметил он.
Иран должен убедиться, что черные ящики не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне, сказал Бахарванд.
Напомним, Кулеба обсудил с главой МИДа Ирана доставку в Украину "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ.
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