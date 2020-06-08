Политика Рассекречены военные и политические планы НАТО на 10 лет - Китай будет удивлен

2020-06-09 08:12 102

В ближайшее десятилетие Альянс сосредоточится на том, чтобы увеличить свою военную мощь и сделать НАТО более единым политически.

"Первое - нам нужен мощный военный альянс, чтобы защитить наши демократии и продолжать успешно соревноваться в более конкурентном мире. Пока мы фокусируем внимание на борьбе с пандемией, угрозы никуда не исчезли, скорее наоборот. Когда мы смотрим в 2030 год, то должны продолжать инвестировать в наши вооруженные силы и в современные военные способности. Они гарантировали нам безопасность более 70 лет и делают это сейчас. Безопасность - это основа нашей состоятельности сейчас и в будущем", - заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Военная сила является лишь частью ответа на вопрос о будущем НАТО, ведь союзники должны шире использовать политический потенциал и открыто обсуждать все проблемы, влияющие на общую безопасность, научиться быстро и системно достигать консенсуса.

Политический характер НАТО будет предусматривать использование широкого набора инструментов, военных, невоенных, экономических и дипломатических. Такой широкий подход особенно важен для обеспечения устойчивости демократических обществ.

Генсек НАТО отметил, что новые явления, такие, как подъем Китая, создают оползни в глобальном балансе сил и усиливают международную конкуренцию. Это подталкивает НАТО к более глобальным подходам с учетом того, что альянс 30 союзников по обе стороны Атлантики, объединяет почти миллиард человек, на страны-союзницы приходится половина военной и экономической мощи мира.

"Речь идет не про глобальное присутствие, но именно о глобальном подходе ... Когда мы смотрим в перспективу 2030 года, нам нужно даже теснее работать со странами, которые близки к нам по мыслям, такими как Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея. Это нужно, чтобы защитить глобальные правила и институты, которые оберегали нашу безопасность десятилетиями, чтобы установить нормы и стандарты в космосе и в кибернетическом пространстве, в новейших технологиях и в контроле над вооружением. Мы будем опираться на мир, который построен на свободе и демократии, но не на запугивании и коррозии ... Наши ценности - основа нашего единства и силы", - сказал Столтенберг.

Наконец, по итогам широкой дискуссии относительно будущего альянса до 2030 года генеральный секретарь намерен представить свои рекомендации на рассмотрение лидеров стран НАТО во время их встречи в следующем году.

Напомним, киевскую сессию ПА НАТО перенесли на неопределенный срок. Из-за пандемии коронавируса майская сессия так и не состоялась. Новая дата будет согласована между Радой и Парламентской Ассамблеей НАТО.

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