Экономика Сколько потеряют авиакомпании из-за коронавируса в этом и следующем году

2020-06-11 09:10 90
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Из-за пандемии коронавируса в этом году авиакомпании понесут убытки на 84 миллиарда долларов. Такой прогноз представила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

"Ежедневные убытки отрасли в этом году составят 230 миллионов долларов", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

В связи с приостановкой полетов выручка авиакомпаний упадет до 419 млрд долларов с прошлогоднего уровня в 838 млрд долларов.

В следующем году убытки отрасли могут достичь 100 миллиардов долларов из-за проблем, связанных с восстановлением пассажиропотока, а также снижением тарифов на билеты в борьбе за клиента.

Число пассажиров снизится до 2,25 млрд. чел. В 2021 году ожидается рост данного показателя до уровня в 3,38 млрд. чел., что на 25% ниже уровня 2019 года.

Напомним, в начале пандемии, в феврале 2020 года, когда коронавирус вырвался из Китая и начал активно распространяться многие страны на пяти континентах прекратили внешнее и внутреннее авиасообщение.

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