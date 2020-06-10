Экономика В МВФ признали, что риски новой программы кредитования Украины очень велики

2020-06-11 13:42 264

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что новая программа кредитования Украины связана с большим риском и неопределенностью.

"Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики", − говорится в релизе МВФ.

Кристалина Георгиева напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании.

"Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг", − указала глава МВФ.

Георгиева также указала на необходимости сохранить независимость НБУ.

"Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики", − подытожила директор Фонда.

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