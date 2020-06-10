Экономика Вслед за МВФ Украина получит деньги и от Еврокомиссии

2020-06-10 22:00 144

Украина получит от Европейской комиссии 500 млн евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такое решение ЕК последовало за решением МВФ продлить сотрудничество с Украиной.

"Успешное сотрудничество с МВФ привело и к одобрительному ответу от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства", - сообщил Шмыгаль.

Вместе с тем он подчеркнул, что полученные средства будут направлены в госбюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19.

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