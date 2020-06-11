Политика Украина на переговорах озвучила условия для выборов на Донбассе

2020-06-11 08:38 174
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Украинская делегация на переговорах в Трехсторонней контактной группе заявила, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса возможно только в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации.  

"Украинская сторона в рамках рабочей группы по политическим вопросам настаивает на выводе иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. Также, украинская стороны подтвердила готовность открыть два новых КПВВ для гуманитарной миссии.

Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Их позвали для консультаций, предусмотренных минскими договоренностями.

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